Incidente sulla A20, auto vola giù da un viadotto nei pressi di Villafranca Tirrena: conducente illeso

Attimi di paura questa mattina sulla A20 Messina-Palermo. Un’Audi Q5, che viaggiava in direzione Messina, è volata giù da un viadotto per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente autonomo, avvenuto poco dopo lo svincolo di Villafranca Tirrena, è al vaglio degli inquirenti: sul posto è intervenuta la Polstrada di Messina,

Fortunatamente, il conducente del veicolo è rimasto illeso, nonostante un volo di diversi metri. Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine. Traffico rallentato sull’importante arteria, ma nessun ingorgo.