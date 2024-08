Capo d’Orlando, scontro tra minivan e pik up sulla 113. Un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla SS 113 al km 115, nel territorio comunale di Capo d’Orlando.

Coinvolti nel sinistro un minivan che viaggiava in direzione Messina, che a quanto pare trasportava alcuni fans del comprensorio diretti a Catania per il concerto di Antonello Venditti in programma questa sera a Villa Bellini, ed un pick up Fiat, che procedeva in direzione opposta. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una curva a gomito che caratterizza quel tratto. Da accertare cause e dinamiche dello scontro, in cui ha avuto la peggio il conducente del puck up, soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Tra gli occupanti del minivan, invece, solo qualche contuso, medicato sul posto.

Ad eseguire i rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Capo d’Orlando, che hanno regolaro il traffico. La Statale è stata chiusa al transito dal quadrivio di San Martino, fino all’incrocio di Via Benefizio per consentire I soccorsi e la rimozione dei mezzi.