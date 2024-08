Tragico epilogo per l’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio al chilometro 115 della SS 113 nel territorio di Capo d’Orlando.

Secondo quanto appreso, l’uomo alla guida del pick up, che si è scontrato con un minivan, sarebbe deceduto in serata all’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove era stato condotto dai sanitari del 118, per le gravi ferite riportate. Vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

La vittima è un 55enne di Sant’Agata di Militello.

*Notizia in aggiornamento