Capo d’Orlando, la stilista Roberta Scolaro prossimamente alla Milano Fashion Week

Un sogno che inizia a prendere forma. Roberta Scolaro, originaria di Capo d’Orlando, ha sempre amato il mondo della moda, basti pensare alle sfilate organizzate, quando era ancora una bambina, nel salotto di casa.

Nel corso del tempo, la giovane aveva accantonato l’idea di diventare una stilista, ma dopo la maturità liceale, decide, motivata anche dai suoi affetti più cari, di intraprendere il percorso universitario presso l’Istituto Europeo di Design, a Milano.

L’inizio da zero, una matita e un foglio bianco che le hanno permesso di dare un volto alle sue innumerevoli idee, che, pian piano, si sono concretizzate in vere e proprie creazioni attraverso l’uso anche di altri strumenti.

Passo dopo passo, Roberta è arrivata a realizzare, come progetto di tesi di laurea, un brand tutto suo chiamato “Shh_e”. «Si tratta –racconta Roberta ai nostri microfoni–di un brand femminile, che verte sulla mia visione delle donne, figure libere, indipendenti e determinate ».

Ispirata alla sovversione femminile, come conseguenza dall’oppressione in ambito domestico, la designer è partita dalla decostruzione di alcuni indumenti, come il grembiule, da cui ha ricavato delle forme dando vita a degli outfit singolari.

Dopo la sfilata a Torrenova, l’orlandina si sta preparando per la Milano Fashion Week. Nello specifico, il 22 settembre, parteciperà ad un evento ideato da giovani designer per i talenti emergenti, che si propone di abbracciare il futuro partendo proprio dalle nuove generazioni come Roberta.

Articolo di Elisa Caruso