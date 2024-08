Tortorici – “I nudi di San Sebastiano”, la Mostra Fotografica di Gianluca Paterniti Martello

Si terrà dal 30 agosto all’1 settembre a Tortorici, nella Chiesa della Badia, la mostra fotografica di Gianluca Paterniti Martello “I Nudi di San Sebastiano”.

Gianluca esplora attraverso i suoi scatti realizzati tra il 2019 e il 2024, l’intrecciarsi tra la sua memoria personale e la memoria collettiva della comunità di Tortorici.

Con il suo sguardo indaga le forme della devozione verso San Sebastiano, patro-

no della città, concentrandosi in maniera particolare sugli aspetti estetici; colori e

geometrie sono i nuclei fondanti dell’esposizione “i nudi di San Sebastiano”, che si inserisce in un più ampio progetto svolto dall’autore sulle funzioni religiose siciliane e i rituali del patrono in vari paesi della provincia di Messina.

