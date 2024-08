Successo per la due giorni di “Sinagra Moda e Musica” – VIDEO

A Sinagra, il weekend appena trascorso è stato all’insegna del glamour e della celebrazione del talento, grazie alla manifestazione “Sinagra Moda e Musica”, che ha riempito la Piazza San Teodoro di entusiasmo e partecipazione. Sabato sera, la comunità ha reso omaggio a diverse personalità e associazioni con i riconoscimenti per l’impegno sociale, artistico e sportivo, evidenziando l’importanza di chi, con passione e dedizione, arricchisce il nostro territorio.

Tra i riconoscimenti conferiti durante la serata, sono stati premiati anche Veronica Armeli, sindaco di Castell’Umberto, per il suo impegno sociale nell’organizzazione della Giornata sulla Disabilità, e il Coro Polifonico Ouverture di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dal Maestro Giovanni Mirabile, per il loro successo musicale e televisivo, con particolare riferimento alla partecipazione a “Italia’s Got Talent”.

Domenica, invece, la moda è stata la grande protagonista con le sfilate di Bonina Abbigliamento di Brolo e Atelier Isabelle di Rocca di Capri Leone. A rendere ancora più speciale la serata, i bambini e i ragazzi che hanno sfilato in passerella, portando una ventata di allegria e freschezza.

Durante l’evento, si sono svolti anche due importanti concorsi: “Italiani Talenti”, dedicato ai più piccoli, e “Miss Grand International Italy”, con la presenza del Patron Giuseppe Caggegi. Le sfilate, le esibizioni e i concorsi hanno catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando ancora una volta la vivacità culturale di Sinagra.

Soddisfatti il sindaco Nino Musca e tutta l’amministrazione comunale, che hanno visto il successo di una due giorni capace di mettere in luce il talento e la creatività del territorio, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Maria Vitale