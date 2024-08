L’ospedale “Barone Romeo” di Patti è stato al centro della cronaca nazionale; prima la gamba cartonata, poi la morte di una donna su cui la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta. In questi giorni una vicenda caratterizza invece in positivo l’ospedale pattese e la racconta il signor Maurizio Quaranta che si è recato in ospedale per un malore capitato al figlio.