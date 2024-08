Messina: Akademia Sant’Anna si prepara all’inizio del prossimo campionato di A2 di pallavolo con una squadra rinnovata per undici tredicesimi.

Dopo un campionato, quello della scorsa stagione, disputato ad altissimi livelli che ha visto l’Akademia Sant’Anna giocare le semifinali play off per la promozione nella massima serie, la società del presidente Fabrizio Costantino ha iniziato la preparazione in palestra al PalaRescifina in vista di quello che dovrebbe essere l’anno della consacrazione quindi del salto di qualità.

Una squadra rinnovata per undici tredicesimi, con aspettative molto alte considerato soprattutto il tasso tecnico delle nuove giocatrici, alcune delle quali, hanno già avuto esperienza in A1 ed altre, come la palleggiatrice Carraro

e la schiacciatrice americana Rollins, protagoniste nel campionato greco e in quello portoricano. Il Roster di Akademia oltre alle riconferme Dalila Modestino centrale e

Aurora Rossetto schiacciatrice di posto quattro, presenta Linda Cabassa schiacciatrice sempre da posto quattro, dalle grandissime prospettive; Bibiana Guzin una centrale giovanissima che vuole mettersi in mostra e far vedere le sue potenzialità;

Giorgia Caforio uno dei liberi più interessanti nel panorama nazionale, lo scorso hanno giudicata miglior libero del campionato di A2;

Bintu Diop opposto con esperienza in A1. Quello di opposto è un ruolo in cui l’Italia vanta due tra le più forti giocatrici al mondo: Paola Egonu e Ekaterina Antropova. Dalla Diop ci si aspetta un alto numero di punti a partita ed essere la vera spina nel fianco delle squadre avversarie. Ambra Trevisol seconda palleggiatrice, una grinta invidiabile; Maria Chiara Norgini, secondo libero, siciliana d’adozione avendo giocato a Marsala; Chiara Mason, altra schiacciatrice con esperienza nella massima serie;

Maria Adelaide Babatunde una centrale forte sia a muro che al servizio e potente in attacco;

Giulia Carraro palleggiatrice che ha disputato il suo ultimo campionato nell’Olimpiakos giocatrice, richiesta da molte società, ha deciso di venire a Messina per contribuire a disputare un campionato di primissimo livello. Rossella Olivotto centrale anche lei con esperienza in A1. Atlete, tutte forti soliste che dovranno giocare per la squadra sacrificandosi l’una per l’altra.

A formare l’orchestra perfetta che “suoni” una soave melodia fatta di muri, schiacciate, ricezioni, battute, ci sarà il “direttore” Fabio Bonafede, confermatissimo, tecnico che ha dimostrato grande conoscenza e preparazione oltre ad una carica agonistica invidiabile, elemento fondamentale per spronare le sue atlete e dare sempre il massimo ad ogni incontro.

Una società che si è rinnovata anche dal punto di vista dirigenziale e tecnico; una società che sta puntando molto sul settore giovanile, per assicurare continuità alla prima squadra, pensando soprattutto a valorizzare le ragazze più interessanti della provincia peloritana. Akademia Sant’Anna è stata inserita nel girone “A” che, annovera squadre particolarmente forti ed attrezzate tutte desiderose di passare nella massima serie. Un girone che vede Macerata con la ex Valeria Battista, Casalmaggiore che lo scorso campionato ha disputato la serie A1, San Giovanni in Marignano, Brescia, Mondovì, Vallecamonica Sebino, Lecco tutte compagini che hanno giocato lo scorso campionato in A2. Insieme a loro, le neo promosse Castelfranco e Imola.

La società del presidente Fabrizio Costantino ha allestito una squadra che sicuramente darà grosse soddisfazione alla città di Messina dalla quale, a sua volta, si aspetta calore e soprattutto partecipazione con una presenza costante al PalaRescifina per essere, ancora una volta quella giocatrice in più di Akademia.

La vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi da parte della squadra nazionale di pallavolo femminile, sicuramente darà una spinta nuova a tutto il movimento; siamo certi che molti giovani si avvicineranno nei palazzetti per praticare uno sport molto affascinante ed atleticamente impegnativo. Grazie alla pallavolo potranno acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi, incrementare il rispetto delle regole in quanto, le indicazioni tecnico tattiche fornite dal coach, implicano l’applicazione di precisi insegnamenti, nell’interesse anche e soprattutto, delle altre compagne di squadra, della società e del pubblico. Un modo per essere sempre più cittadini partecipi che contribuiscono fattivamente alla crescita della vita sociale.

Akademia Sant’Anna è pronta, la città metta da parte ogni indugio e tiri fuori l’orgoglio in modo da essere protagonista nel panorama nazionale ed internazionale.