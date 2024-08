Galati Mamertino, tra i premiati del concorso Nino Ferraù c’è anche Calogero di Pane Masi

C’è anche Calogero di Pane Masi tra i vincitori della XII edizione del premio Nazionale di poesia ‘Nino Ferraù’ svoltosi il 22 agosto a Galati Mamertino. Giovane scrittore esordiente, Calogero, si è aggiudicato il premio ‘Calogero Miceli’, dedicato a un giovane ragazzo galatese prematuramente scomparso a seguito di una malattia. il riconoscimento, infatti, premiava proprio il poeta più giovane in concorso.

Ma chi è il poeta in questione? Calogero ha 20 anni e dopo aver conseguito la maturità classica nel 2022, ha sempre avuto le idee molte chiare sul suo futuro ‘voglio fare lo scrittore’. Nonostante la sua giovane età, non ha mai avuto alcuna titubanza nell’affermare di voler fare della sua passione per la scrittura un lavoro.

‘Ballata della Collina’ è il titolo della poesia presentata al concorso. Una ballata che riprende le tradizioni medievali dei balli apotropaici, una satira sulla personale visione che ognuno di noi ha sulla fine della nostra esperienza terrena.

In una società dove si sente spesso parlare del ‘burrascoso’ rapporto tra i giovani e il mondo letterario, il suo entusiasmo ci dà speranza e ci ricorda ancora una volta che la letteratura è viva e dà spazio proprio a tutti.

Articolo di Alice Ravì