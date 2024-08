Galati Mamertino – Festa dei Tre Santi, piazza San Giacomo in delirio per Fred De Palma – VIDEO

Migliaia di persone hanno affollato ieri, lunedì 26 agosto, Galati Mamertino, per la giornata conclusiva della Festa dei Tre Santi. Chiesa gremita per la Messa, alla presenza delle autorità civili e militari, dei membri del comitato per la festa, dei sindaci del comprensorio e degli esponenti della politica regionale ed europea.

Poi il corteo con San Rocco e San Giacomo che hanno scortato il SS Crocifisso fino alla chiesa di Santa Caterina. Passaggi attraverso viuzze strettissime e ripide, mani che sfiorano il simulacro da terrazzi e balconi; le corde, simbolo del profondo legame tra i galatesi e il Cristo Morente, tirate dai fedeli per sostenere il pregiato manufatto ligneo, i portanti che gridano la loro fede, dondolando i fercoli, sollevati a braccia verso il cielo, a ritmo di banda. San Rocco rientra nella sua chiesa con il saluto di San Giacomo e la commozione dei fedeli che cantano.

Un mix potente di tradizione, devozione, folklore e storia che rendono questa festa tra le più particolari e suggestive dei Nebrodi.

Poi l’atteso concerto di Fred De Palma, con piazza San Giacomo in delirio che ha ballato al ritmo dei suoi successi più noti ed un improvvisata esibizione in freestyle con LenZo, rapper catanese. Il cantante ieri sera dal palco ha salutato con calore il pubblico, ricordando le sue origini messinesi, con papà Antonio di Falcone e mamma Mimma, originaria di Acquedolci e presente dietro le quinte.

La reda

La redazione di AM Notizie ringrazia la famiglia Vieni-Campisi per la disponibilità mostrata a fare effettuare le riprese dalla propria abitazione e il corpo dei Vigili Urbani di Galati per la collaborazione.