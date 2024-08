Caronia – Oggi i funerali di Giovanna Portale, la 43enne deceduta al PS di Sant’Agata Militello

Saranno celebrati oggi alle 17,30 nella Chiesa di San Biagio a Caronia, i funerali di Giovanna Portale, la 43enne residente a Villa Cortese, nel milanese, ma di origini caronesi, morta la mattina dello scorso venerdì 23 agosto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove era stata ricoverata e trattenuta in osservazione da un paio di giorni.

La salma, dopo l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo, è stata restituita ai familiari e ieri sera intorno alle 19,00 ha fatto ritorno a Caronia nella Chiesa di San Biagio dove si è tenuta la veglia funebre. Il sindaco di Caronia, Giuseppe Cuffari, ha proclamato il lutto cittadino per la durata delle esequie. Giovanna, che a quanto pare soffriva di una emoglobinopatia pregressa, aveva accusato un malore, dopo che, secondo quanto riferito dai familiari, sarebbe stata morsa o punta da un insetto. La 43enne era stata sottoposta alle cure del caso dai sanitari del nosocomio santagateste e le sue condizioni, secondo quanto emerso nell’immediatezza dei fatti, sembravano essere stabili. Nelle notte tra giovedì 22 e venerdì 23 la situazione sarebbe è invece repentinamente precipitata, fino alla morte della giovane mamma, nonostante i medici abbiano tentato di stabilizzarla e salvarle la vita. Una morte che ha gettato nella disperazione i familiari della donna, madre di una bimba. Il padre di Giovanna ha presentato un esposto, per chiedere alle autorità di fare luce su cause e circostanze della morte e appurare se ci possano essere eventuali responsabilità legate al trattamento sanitario. Da qui la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, affidato al sostituto procuratore Roberta Ampolo. L’autopsia, eseguita dal medico legale Letterio Visalli, con la partecipazione di un esperto in ematologia, è stata eseguita ieri, alla presenza del consulente di parte, nominato dai familiari della 43enne. L’esito della perizia, che chiarirà le cause della morte della giovane mamma, sarà depositato tra 90 giorni. Già acquisite la cartella clinica e la documentazione sanitaria di Giovanna, dai carabinieri della compagnia di S.Agata di Miltello, che hanno anche raccolto le prime dichiarazioni di familiari e sanitari, nell’immediatezza dei fatti.