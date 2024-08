Weekend di controlli alle Eolie per i Carabinieri tra violazioni alla guida, alcol e droghe

Nell’ultimo fine settimana, in occasione della festività patronale di San Bartolomeo, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli su tutto l’arcipelago eoliano, meta della c.d. movida estiva. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati alla prevenzione, al contrasto dell’illegalità diffusa, nonché alla vigilanza delle acque dell’arcipelago eoliano.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre380persone e più di280 autovetture, elevando 34 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa o mai conseguita, omesse revisioni dei veicoli a motore ed altre violazioni che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Nell’ambito dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 1 persona per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, 1per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, altre 3 per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche, e 1 persona per violazione degli obblighi derivanti dalla Sorveglianza Speciale di P.S., inoltre altre quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza, poiché sorprese ad importunare turisti e residenti sulla pubblica via;

Durante il servizio di vigilanza per la sicurezza delle acque dell’arcipelago eoliano, i Carabinieri della motovedetta “Stefanizzi” di Lipari hanno sanzionato amministrativamente 3 conducenti di altrettanti natanti a noleggio per aver trasportato un numero di passeggeri eccessivo rispetto a quello previsto.

Mentre, in relazione all’attività antidroga, 2 persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e altre 11, invece, sono state segnalate alla Prefettura di Messina, quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Inoltre sono stati effettuati mirati servizi, finalizzati a verificare il rispetto delle diverse ordinanze sindacali che, nel periodo estivo, al fine di consentire a turisti e residenti di trascorrere le vacanze in sicurezza e tranquillità, disciplinano gli orari di chiusura dei locali, le emissioni sonore da parte dei locali autorizzati alla diffusione di musica e la capienza massima degli stessi locali. In tale contesto, per il mancato rispetto di tali norme, sono state contestate 4 sanzioni amministrative ad altrettanti titolari di attività commerciali.

L’intensificazione dei servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in concomitanza con il maggior esodo di turisti che annualmente, in particolare nel periodo estivo, affolla l’area mamertina e l’arcipelago eoliano, con maggiore presenza di persone nelle zone della c.d. movida e nei locali notturni, proseguirà per tutta l’estate. I servizi saranno svolti con pattugliamenti e posti di controllo, anche nel corso della notte, con l’ausilio di militari assegnati in rinforzo e con la collaborazione di altri reparti dell’Arma, al fine di contrastare i reati in genere e a tutela dei cittadini.