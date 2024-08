Santo Stefano Camastra, pienone per la III edizione della “Sagra del Pesce”

Profumi e sapori del mare nostrum, che hanno deliziato i palati dei tantissimi avventori che domenica 25 agosto hanno affollato la splendida terrazza sul mare di Porta Messina a S. Stefano di Camastra, che ha ospitato l’edizione numero tre della Sagra del Pesce.

Al centro dei piatti preparati per le buone forchette del comprensorio il pesce azzurro con le sue pregiate caratteristiche organolettiche e il suo sapore delicato, dalle sardine al latterino, con la gradita presenza del totano, mollusco tipico del Mediterraneo, cucinati con le ricette semplici, ma gustose, della tradizione locale.

Lunghe code al botteghino per ritirare il biglietto d’acquisto, sinonimo dell’alto gradimento della manifestazione, ben riuscita anche sotto il profilo dell’intrattenimento, con musica e balli fino a notte inoltrata, nonostante il giorno successivo fosse un feriale, grazie all’allegra esibizione degli Assi del Liscio, noto gruppo musicale di Nicosia, scritturati per la serata.

Un evento organizzato dall’amministrazione comunale di Francesco Re e curata dall’assessore al turismo e spettacolo Alessandro Amoroso, in sinergia con l’associazione Visit Santo Stefano, guidata dal presidente Santo Di Salvo, e patrocinata anche dall’Assessorato Regionale al Turismo, che hanno puntato sulla valorizzazione dei prodotti ittici locali e l’esaltazione delle tradizioni culinarie siciliane, riconosciute come uno dei punti di forza del turismo in Sicilia.

Impegnati fino a notte fonda per la buona riuscita dell’evento anche il vice presidente di Visit Santo Stefano Vincenzo Consentino e la presidente del consiglio comunale Laura Scattareggia e il vicesindaco Fausto Pellegrino. Uno sforzo, dunque, corale per la valorizzazione del territorio, ripagato dalla grande partecipazione del pubblico.