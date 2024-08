Capo d’Orlando, XI edizione di Mondo Donna: premiate le eccellenze in rosa – VIDEO

Va in archivio l’11° edizione di Mondo Donna, tenutasi a Capo d’Orlando dal 23 al 25 agosto.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando ed in sinergia con il Comune paladino è stata presentata dal suo ideatore, l’ex assessore al turismo Salvatore Monastra insieme ad Alessandra Di Bello e Valentina Campanella.

La manifestazione, varata 11 anni fa per accendere i riflettori sulla disparità di genere e sul pericolo della recrudescenza del fenomeno del femminicidio, ha fatto passi da gigante. Tante le premiate per testimoniare l’impegno nel raggiungimento di una parità che purtroppo sembra ancora troppo lontana.

Le premiate; Teresa Principato per la narrativa; Giovanna Spatari per la cultura; Lucia Petrucci per la lotta al femminicidio; Maria Roberta Casale per lo sport, Spazio Danza per la danza; Raffaella Daino per il giornalismo; Diana Puddu e Laura Lo Re per la musica leggera, Maria Tindara Niosi per l’imprenditoria; Gabriella Caruso per la scienza; Luana Rondinelli per il teatro; Claudia Campolongo per il musical; Erika Ragazzi per la musica classica.

Il premio Sergio Granata per il giornalismo è andato a Monica Giandotti, giornalista Rai. Il messaggio teatrale per la parità di genere è stato lanciato dall’attore showman Paolo Ruffini.

Foto Natale Arasi