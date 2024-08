Giovanile Rocca, Graziella Buttaccio è la nuova allenatrice della Prima Squadra Femminile

Giovanile Rocca comunica di aver affidato l’incarico di Allenatrice della Prima Squadra Femminile alla Prof.ssa Graziella Buttaccio.

Tecnico professionista in possesso della qualifica Uefa A, conseguita a Coverciano nel 2021, Insegnante di Scienze Motorie, arriva a Rocca di Capri Leone dopo un’intera carriera trascorsa a Palermo, dove dapprima da calciatrice si è rivelata bomber implacabile e poi, dopo aver tolto gli scarpini, ha iniziato il proprio percorso in panchina.

Queste le prime parole di Mister Graziella Buttaccio:

“Ringrazio la Società Giovanile Rocca per avermi contattata ed affidato la guida della squadra. Sono molto contenta e metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze, affinché la salvezza, sia un obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile.

La scelta di accettare l’incarico è spinta dalla voglia di mettermi in gioco, farlo nel messinese poi mi dà una carica in più e mi rende orgogliosa.

Sono veramente entusiasta di ritornare alle origini. Ho bisogno di qualche giorno per conoscere bene il contesto per operare nel migliore dei modi.

Alle ragazze chiederò innanzitutto dedizione, sacrificio e attaccamento alla maglia come sono sempre stata abituata a fare io. Quello che desidero è raggiungere ottimi risultati in questa stagione con la valorizzazione e la crescita delle ragazze, cercando di svolgere nel migliore dei modi un buon lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati creando allo stesso tempo un ambiente familiare.”