Galati Mamertino – Al via la “Festa dei Tre Santi”. Il 26 l’atteso concerto di Fred De Palma

Nei giorni 24, 25 e 26 agosto si svolgerà a Galati Mamertino la cosiddetta “Festa dei Tre Santi”, un suggestivo evento religioso dedicato al SS. Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco che da oltre 160 anni vede un’assidua partecipazione di tutta la comunità galatese, insieme agli emigranti rientrati in paese per l’occasione. Al centro dei festeggiamenti ci sarà il bellissimo simulacro ligneo del SS. Crocifisso, un’opera di alto valore artistico datata al XVII secolo che, per la complessa drammaticità dell’espressione e le fattezze anatomiche, è stata attribuita fino a poco tempo fa a Fra Unile da Petralia. La festa prenderà avvio la sera del 24 agosto presso la Chiesa Madre con il canto dei Vespri e la S. Messa presieduta dal Parroco, Don Vincenzo Rigamo. Al termine della celebrazione, le autorità civili e militari, le associazioni e i gruppi religiosi si recheranno in corteo fino alla Chiesa di S. Caterina d’Alessandria, luogo dove durante l’anno viene custodito il simulacro del Cristo morente, per la cosiddetta “Visita”, durante la quale ai piedi del SS. Crocifisso verrà deposto un “Mazzo di spighe intrecciate” e sarà accesa una lampada votiva a nome di tutta la cittadinanza da parte del primo cittadino, l’Avv. Vincenzo Amadore.

La mattina del 25 agosto nella Chiesa di S. Caterina, tra commozione e religioso silenzio, verrà effettuato il rito dell’Incoronazione, un momento di “vera” fede durante il quale il Comitato dei Festeggiamenti sposterà il simulacro del SS. Crocifisso dalla sua cappella alla croce processionale per prepararlo ai due giorni di festa. Fulcro della festa sarà la processione che si svolgerà la sera del 25 agosto durante la quale i fedeli, portando a spalla i settecenteschi simulacri di San Giacomo e San Rocco, partiranno dalla Chiesa Madre fino ad arrivare nella Chiesa di S. Caterina d’Alessandria dove verrà prelevata la statua del SS. Crocifisso per essere portata fino in Chiesa Madre. Durante la processione, nella scenografica piazza Umberto I, ai piedi della scalinata della Chiesa di San Luca, verrà reso omaggio ai “Tre Santi” con l’offerta dell’incenso, musiche e giochi pirotecnici.

La mattina del 26 agosto, dopo la Santa Messa, i “Tre Santi” verranno portati a spalla dalla Chiesa Madre al cimitero del paese per ricordare il luogo nel quale era custodita la statua del SS. Crocifisso; dove oggi si trova l’attuale cimitero sorgeva infatti il Convento dei Frati Minori Cappuccini e la Chiesa della SS. Annunziata. I festeggiamenti si concluderanno la sera del 26 agosto con la processione delle tre statue che, dopo aver percorso l’una accanto all’altra e a passo molto lento la Piazza San Giacomo, scenderanno lungo la via Roma per essere riportati ciascuno nelle rispettive chiese d’appartenenza. Al termine della processione, intorno alle ore 22:30, si svolgerà in piazza San Giacomo il concerto del cantante italiano Fred De Palma.