Distretto Sanitario S. Agata Militello, UIL Fpl sul piede di guerra: mancato pagamento della produttività per 37 dipendenti

UIL FPL sul piede di guerra per il mancato pagamento della produttività ad alcuni dipendenti del distretto sanitario di S. Agata di Militello. Con un nota di diffida a firma del segretario aziendale Biagio Indriolo e del segretario generale Livio Andronico al direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì e al Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il sindacato denuncia presunte gravissime inadempienze che continuano ad insistere nel Distretto di Sant’Agata Militello.

Con atto deliberativo n. 3045 /DG, è stato, infatti, disposto il pagamento della produttività collettiva al personale di ospedali e distretti di tutta la provincia. Così sarebbe avvenuto anche per i dipendenti dell’ospedale di S. Agata di Militello. Nonostante le precedenti note del dirigente, datate 24 maggio e 4 giugno scorsi con cui si sollecitavano i responsabili all’invio delle schede di valutazione, però, sarebbero 37 i dipendenti del distretto santagatese appartenenti all’Area del Comparto ed in servizio nei diversi poliambulatori ricadenti nell’Area Nebroidea, nonché personale amministrativo, non inseriti in delibera. Di conseguenza non percepiranno la propria quota di produttività anno 2023 con la busta paga del mese di agosto.

A quanto pare, nello stesso Distretto, alcuni dipendenti all’Area della Dirigenza, sarebbero ancora in attesa di ottenere il pagamento della produttività anno 2022, problema segnalato da UIL lo scorso febbraio. Una nota durissima che richiama l’attenzione del dirigente generale sull’operato della dirigenza del Distretto Sanitario, che secondo il sindacato adotterebbe “atteggiamenti che sembrerebbero tendenti a mortificare il personale, costringendo diversi dipendenti a presentare istanza di trasferimento presso altre sedi. “Ogni ingiustizia che si compie su un dipendente che lavora, equivale a calpestare la dignità umana” scrive la Uil Fpl, che si dice “costretta a registrare la grave irresponsabilità da parte di coloro i quali dovrebbero, per tempo, trovare le più idonee soluzioni in merito alle delicate problematiche che insistono nel Distretto di Sant’Agata Militello, che coinvolgono numerosi lavoratori e contestualmente anche i cittadini utenti.”.

La Uil Fpl chiede quindi di ricevere riscontro entro dieci giorni dalla ricezione della nota, decorsi i quali, nel silenzio dell’ASP, procederà con le iniziative sindacali e legali a tutela dei dipendenti.