Sant’Agata Militello: ricoverata 2 giorni fa per un malore, 43enne di origini caronesi muore stamattina. Indagano i Carabinieri

Una morte che appare assurda, quella di una 43enne di origine carosene, ma residente a Legnano, in provincia di Milano e per la quale è stato stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, dopo un esposto presentato dai familiari.

La donna, che si trovava in vacanza in Sicilia, nella frazione caronese di Piana, due giorni fa a quanto pare, avrebbe accusato un malore, forse a causa della puntura di un insetto. La 43enne avrebbe, quindi, fatto ricorso alle cure dei sanitari del P.S. dell’ospedale di S. Agata di Militello, dove è rimasta ricoverata in osservazione. Qui è stata sottoposta alle terapie del caso, ma in nottata le sue condizioni si sarebbero aggravate, fino alla morte avvenuta intorno alle 10 di questa mattina.

La salma della 43enne è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, a cui i familiari della donna si sarebbero rivolti al fine di accertare le cause della morte e fare chiarezza sulle circostanze del decesso. Non è quindi, escluso, che i magistrati della Procura di Patti possano predisporre l’esame autoptico. Intanto sono state delegate le indagini ai Carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno già effettuato un primo accesso al P.S. del nosocomio santagatese e ascoltato parenti e sanitari.

Una giornata da dimenticare per Caronia, già pesantemente colpita dalla prematura scomparsa in nottata dell’imprenditore Giuseppe Cuffari di 59anni, per un malore. Il primo cittadino, Giuseppe Cuffari intrepretando il dolore della comunità, frastornata dalle due terribili notizie che si sono susseguite a distanza di poche ore l’una dall’altra, ha espresso cordoglio alla famiglia della giovane prematuramente scomparsa.