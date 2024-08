S. Angelo di Brolo – Trionfa la musica in ricordo di Stefano Terranova – VIDEO

Il Music Contest in memoria di Stefano Terranova si conferma spazio ideale per i giovani talenti musicali del territorio messinese. Una serata ricca di novità quella della VI° edizione della manifestazione pensata per ricordare il 18enne santangiolese scomparso prematuramente il 2 giugno 2013 e la cui vicenda ha lasciato un segno indelebili nella memoria di tutti. Per la sesta edizione si è tornati ad esibirsi al Chiostro di San Francesco, la kermesse, organizzata dalla Consulta Giovanile Sant’Angelo di Brolo, dal Comune e dal Comitato Fiordaliso rappresentato dalla famiglia Terranova, si è svolta nella suggestiva cornice dello splendido edificio santangiolese.

In giuria la Marketing e Event Manager, Pr e DJ Alessia Micale; Carmelo Casella, musicista, polistrumentista e tecnico fonico da oltre 40 anni, Filippo Ravì, chitarrista di esperienza e fama internazionale e Giuseppe Cannitelli, Direttore artistico dell’ Associazione Musicale V. Bellini di Sant’Angelo di Brolo. Main Sponsor: Infodrive, Siapa, La Vecchia Fattoria e Ask Communication.

Sul palco 5 le band selezionate tra quelle che spiccano nel panorama della musica messinese. Dopo le esibizioni, il personale ricordo di Stefano del primo cittadino Franco Cortolillo, che ha anche ringraziato gli organizzatori; poi Pietro Terranova, fratello di Stefano, che oltre a sottolineare il valore simbolico del contest, ha elencato l’impegno della famiglia Terranova nel sociale grazie alla Fondazione dedicata a Stefano, che ha preso forma alla fine del 2023, ma già tanto ha costruito. Dopo l’esibizione dei Patriots, special guest della serata, la consegna dei premi. Trionfano i Los Santos. Premio come migliore esibizione canora per “The Armonik”, per la miglior performance strumentale ai Sautafossa, Premio Radio a Giuseppe Raffaele, mentre il premio per la miglior presenza scenica va ai Silver Vibes.