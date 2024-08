Lutto a Caronia per la prematura scomparsa dell’imprenditore e politico Giuseppe Cuffari

Caronia sconvolta per la prematura e improvvisa scomparsa dell’imprenditore e politico Giuseppe Cuffari – detto Maria Paola – a 59 anni, avvenuta questa notte a Palermo, intorno alle 2.

Da quanto appreso Cuffari, volto noto della politica e molto conosciuto a Caronia, si trovava nel capoluogo siciliano all’ospedale Cervello, dove era stato ricoverato in seguito ad un malore, dovuto ad una patologia pregressa della quale da tempo soffriva, ma che non lasciava presagire un simile drammatico epilogo.

La notizia ha fatto subito il giro del piccolo centro e dell’hinterland, gettando nello sconforto la comunità, che per anni ha visto l’imprenditore impegnato in prima fila nella vita amministrativa e sociale della cittadina nebroidea. Cuffari è stato consigliere di maggioranza durante la sindacatura di Rino Beringheli nel quinquennio 2011-2016, si era poi presentato alle elezioni amministrative del 2016 con una propria lista, ma a vincere fu Antonino D’Onofrio. Anche nella tornata elettorale del 2021 aveva sfidato il suo omonimo geometra Giuseppe Cuffari, poi eletto, e l’avvocatessa Antonella Fasolo per la poltrona di primo cittadino, sostenuto dalla lista “Finalmente Caronia”. Nonostante il suo gruppo non fosse andato all’opposizione, attraverso i propri canali social e l’impegno concreto ha sempre fatto sentire la sua voce e ha continuato a dare il proprio personale contributo alle questioni politico-amministrative di Caronia.

Cuffari è stato anche presidente del Comitato Frana nel 2010, quando ricopriva anche la carica di vicepresidente del consiglio comunale, battendosi per il riconoscimento dei risarcimenti alle famiglie colpite dall’evento. Attualmente, inoltre, ricopriva la carica di presidente della Società Militari in congedo e Contadini di Caronia.

Recentemente Giuseppe Cuffari era diventato componente del Direttivo della segreteria Provinciale di Forza Italia. Profondamente scossa anche la deputata regionale e sindaco di Capri Leone Bernardette Grasso che ha espresso vicinanza e affetto nei confronti dei familiari di Cuffari, sia a titolo personale, che quale esponente del partito.

Il primo cittadino di Caronia Giuseppe Cuffari, ha espresso cordoglio a nome della comunità e ha comunicato che è stato annullato l’evento di Street Food in programma per il 24 agosto, annunciando la proclamazione del lutto cittadino, per il giorno dei funerali, previsti per domani.

Giuseppe Cuffari lascia la moglie e due figli, a cui la redazione di AMNotizie porge sentite condoglianze.