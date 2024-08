Incidente a Sala Consilina, perde la vita una bimba messinese di 7 anni. Altri 5 feriti

E’di un morto e cinque feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto all’alba di quest’oggi sull’A2 del Mediterraneo, corsia nord, qualche chilometro prima dello svincolo di Sala Consilina, nel Salernitano.

A perdere la vita una bimba di 7 anni di Messina che viaggiava a bordo di una auto insieme al fratellino ed ai genitori, rimasti anche loro feriti. L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi rimasta ferita.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti. La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla, dove è deceduta per la gravi ferite. Il traffico ha subito forti rallentamenti.