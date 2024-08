Galati Mamertino, una serata all’insegna di poesia e cultura con il Premio Nazionale “Nino Ferraù”

Emozionante serata dedicata alla lirica e alla cultura nella centralissima piazza San Giacomo a Galati Mamertino, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’edizione numero XII del premio nazionale di poesia dedicato al poeta Galatese Nino Ferraù. La Giuria ha selezionato i nomi dei vincitori su 278 componimenti ammessi, con un lavoro certosino e attento, trovandosi di fronte ad opere di elevato valore artistico e letterario. Segno della crescita del prestigio del premio, curato dal comitato organizzatore nei minimi dettagli, sotto l’egida del direttore artistico ed anima della serata Cristiano Parafioriti.

Voci narranti e impeccabili interpreti delle poesie vincitrici Gianni Di Giacomo, Gabriella Campochiaro e Antonietta Bontempo, mentre l’intermezzo musicale è stato affidato alla maestria delle dita sui tasti del pianoforte del giovane Mauro Sirna. Novità 2024 le due sezioni del premio dedicate ai bambini della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Longi, nel solco dell’amore per la pedagia e l’insegnamento espresso dal Ferraù. Primo premio per la primaria alla piccola Delia Pidalà con la poesia “All’ombra del ciliegio” e all’emozionatissimo Nicola Amadore per la scuola media con il componimento “Ricordi”.

Premio speciale per la sezione poesia in vernacolo “Mare di Ricordi” al giornalista Domenico Orifici con “Littera alla zita”, mentre il premio per la sezione dialettale è andato a “Doppu a Guerra” del palermitano Francesco Santi Cardella. Premio arte e musica al maestro Giovanni Frusteri e alla sua poesia “Kavaddarizza Rusticana”, ritirato dalla sua giovanissima allieva Benedetta.

Per la sezione poesia in lingua italiana premio speciale per il più giovane autore, intitolato alla memoria di Calogero Miceli, giovane galatese prematuramente scomparso all’età di 18 anni nel 2017 ed angelo custode della manifestazione, alla poesia La ballata della collina, psichedelica visione di Calogero Di Pane Masi; sezione speciale Casa Paterna, riservata ad un poeta galatese doc a Giuseppe Campisi per il componimento l’Essenza della Terra. Premio No-Limits Andrea Davide Lombardi per il tema dell’inclusione sociale e la disabilità a Gaetano Spinnato con la poesia Quando Soffre un bambino, ritirato dal dolcissimo Giuseppe. Primo premio per la sezione in lingua italiana a Lucia Lo Bianco per il toccante componimento sulla violenza di genere Non è mai Finita.

La serata si è conclusa con i saluti sul palco di Cettina Parafioriti, cugina prima del poeta, presente in rappresentanza della famiglia Ferraù e del sindaco Vincenzo Amadore che ha dato appuntamento ai cultori del poeta all’edizione 2025 del premio.