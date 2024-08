Capo d’Orlando, tragico malore a San Gregorio. Anziano perde la vita

Tragico malore in spiaggia nella tarda mattinata di oggi a Capo d’Orlando, nella zona dei laghetti di San Gregorio.

Secondo quanto appreso, un anziano originario di un comune del comprensorio, mentre era in spiaggia per fare il.bagno, avrebbe accusato un malore, accasciandosi sulla battigia. L’uomo sarebbe stato soccorso da un altro bagnante, mentre sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118. Vane le manovre di rianimazione dei sanitari. Per l’anziano non ci sarebbe stato nulla da fare.

Ad accertare quanto avvenuto saranno i Carabinieri della Stazione orlandina, intervenuti nell’immediatezza dei fatti.

Seguiranno aggiornamenti.