Bagheria – Porticello, sale a 5 il numero dei corpi recuperati dal relitto della Bayesian: si cerca l’ultima dispersa, la 18enne Hannah

Sono riprese questa mattina le ricerche degli ultimi due dispersi nel naufragio del Bayesian, adagiato a circa 50 metri sui fondali davanti a Porticello dove è affondato lunedì 19 agosto in 60 secondi. Un corpo è stato recuperato e portato a terra: è quello del magnate inglese Mike Lynch. Resta ancora intrappolata e nel relitto la salma della figlia Hannah di 18 anni.

Nel pomeriggio di ieri (21 agosto) sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco 4 corpi senza vita: il banchiere inglese Jonathan Bloomer e della moglie Judy, dell’avvocato americano Chris Morvillo con la consorte Nada. Il presidente della Stanley Morgan International e la consorte sono stati trasferiti al Policlinico di Palermo, l’altra coppia al cimitero dei Rotoli, dove verranno trasferite anche le salme di Lynch e della figlia, quando verrà recuperata.

Un’operazione estremamente delicata questa condotta dai sommozzatori del corpo nazionale, con il coordinamento della guardia costiera.

Perché il Bayesian è affondato con tanta rapidità? È stato un evento imprevedibile e del tutto eccezionale o ci sono delle responsabilità? È a questo che lavora la procura di Termini Imerese. Per un paio d’ore è stato sentito il comandante, James Cutfield, 51 anni, della Nuova Zelanda, per ricostruire cosa è successo prima e durante la tempesta che nelle prime ore del mattino ha colpito la rada. Solo il super yacht battente bandiera britannica è affondato nel giro di pochi minuti, mentre altre imbarcazioni – anche più piccole – hanno resistito. Verranno sentiti anche gli altri superstiti. Testimonianze importanti che permetteranno di valutare il peso in questa vicenda dell’eccezionalità di un evento atmosferico avverso, oppure dell’errore umano che prende piede, che potrebbe consistere anche nel non aver previsto o non avere saputo fronteggiare una situazione che, per quanto sicuramente complicata, non ha procurato alcun danno alla goletta che era ormeggiato a poca distanza dal Bayesian, il Sir Robert Baden Powell, da cui anzi sono partiti i primissimi soccorsi per i naufraghi.