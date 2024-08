Orlandina Basket, domani al via il raduno per la stagione 2024/25 – VIDEO

Con gli ultimi due colpi in meno di 24 ore l’Orlandina ha completato il roster che affronterà la prossima stagione. Entro stasera confermati e volti nuovi arriveranno in sede per le sistemazioni negli alloggi: domani il primo allenamento agli ordini di coach Bolignano.

Ha firmato Giovanni Pagano ala di 2,00 metri, classe 2005, proveniente dalla Juve Caserta. Il giovane, nativo di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto parte delle rotazioni in Serie B Nazionale nella scorsa stagione ed è stato protagonista di un’ottima annata nel campionato Under 19 Gold in cui ha chiuso con una media di 14 punti.

L’ultimo arrivo è quello di Daniel Onehnen, classe 2001, lungo di 202 centimetri, reduce da una ottima stagione alla Virtus Imola, pari grado adesso dei paladini nello stesso girone, con 10.4 punti di media.

La nostra intervista al DG Ciccio Venza.