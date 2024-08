Mistretta, si ritrovano a 33 anni dalla maturità. Reuniòn della terza A 1991 del Liceo classico “Alessandro Manzoni”

Un incontro emozionante a 33 anni dal diploma di maturità classica, per gli ex studenti della classe III A del rinomato Liceo classico “Alessandro Manzoni” di Mistretta.

L’occasione si è presentata la vigilia della festa estiva dedicata al Santo Patrono, il 17 agosto scorso, quando alcuni tra i diplomandi dell’anno scolastico 1990-1991, ormai residenti lontano dalla Sicilia, hanno fatto ritorno a Mistretta per assistere alla processione.

E così, si sono ritrovati in 14 – solo in due assenti tra i 16 componenti della classe – al tavolo di in un noto agriturismo della cittadina nebroidea per una buona pizza, come ai vecchi tempi, per poi proseguire la serata in un altro storico locale cittadino, tra brindisi, ricordi e tante risate.

Un momento per ritrovare la leggerezza dei tempi della scuola, un bellissimo tuffo nel passato, che si è concluso con la promessa di rincontrarsi presto.