Miss Reginetta Over: Tutto pronto per la finale nazionale di Riccione. Per la Sicilia Orientale parteciperanno: Catalano, Puccio e Pantò

C’è tanta attesa per la finale nazionale del concorso Miss Reginetta Over che si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre 2024 all’Opera Beach Club di Riccione.

Tra le 42 Miss finaliste ci saranno anche tre meravigliose partecipanti che difenderanno la bellezza della Sicilia Orientale.

Miss che sono approdate all’ultimo appuntamento della stagione dopo 15 selezioni e una straordinaria finale che si è svolta nell’accogliente Piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela.

Per la categoria Junior, dai 30 ai 40 anni, la portacolori sarà l’infermiera pediatrica di Milazzo Carmela Catalano Puma. Una ragazza piena di vita e con tanti hobby come viaggiare, leggere e correre.

Per la categoria Lady, dai 41 ai 50 anni, ad approdare alla finale è stata Giusy Puccio, 44 anni di Vittoria. Moglie e Mamma che lavora in un vivaio.

Ha conosciuto il concorso grazie alla figlia Aurora e si è appassionata a questo mondo facendo diventare la passerella un suo habitat naturale. Nel tempo libero va a correre per rilassarsi e mantenere la forma fisica.

Per la categoria Senior, dai 51 ai 60 anni, sarà Maria Antonietta Panto’ a salire sulla giostra della bellezza. maria Antonietta è un’impiegata di 59 anni con una grande passione per la moda. La Miss di San Pietro Carenza, piccolo centro in provincia di catania, è sempre sostenuta dal marito e dal figlio.

Adesso riflettori puntati sulla città del divertimento per scoprire chi saranno le vincitrici nelle tre categorie di Miss Reginetta Over, il concorso ideato dalla New Meta Event che promuove con serietà e professionalità la bellezza italiana.