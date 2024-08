In migliaia per la festa di San Calogero a San Salvatore di Fitalia. Successo anche per i Nomadi – VIDEO

Migliaia e migliaia di fedeli hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di S.Calogero a San Salvatore di Fitalia. Una triade di celebrazioni al santuario di S.Calogero che sono cominciate sabato 19 agosto con il pellegrinaggio dei fedeli dai paesi dei Nebrodi. In tanti sono riusciti a concludere il cammino e giungere al paesino persino nelle ore notturne, dove li attendeva la comunità fitalese per l’accoglienza.

Le telecamere di Am Notizie hanno ripreso in diretta la messa solenne delle 11.00 di martedì 20 agosto, celebrata nel santuario del santo eremita, a cui sono seguite le processioni del patrono per le vie del paese.

A conclusione dei festeggiamenti, si è svolto in serata il concerto dei Nomadi. La band italiana, che ha festeggiato proprio in questo mese i 60 anni di attività ha portato sul palco le più grandi canzoni del loro repertorio. Tra queste, l’immortale “Io vagabondo”, “Un pugno di sabbia”,” e tanti altri brani che li hanno resi unici sulla scena musicale italiana.

Oggi si continua: dopo la santa messa della sera, i fedeli potranno assistere alla solenne processione del Santo Patrono per le vie del paesino, con i tradizionali “viaggi”.