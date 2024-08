Galati Mamertino, tutto pronto per la serata finale del premio “Nino Ferraù”. Appuntamento il 22 agosto in piazza San Giacomo

Fermento a Galati Mamertino, per la serata finale del Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù” che quest’anno festeggia la sua XII edizione. Giovedì 22 agosto, la splendida cornice di Piazza San Giacomo, dalle ore 22.00, accoglierà scrittori e poeti provenienti da ogni parte d’Italia e che si sono dati battaglia a suon di versi e rime.

La Giuria ha ultimato i lavori e le 278 poesie ammesse sono state attentamente valutate. La grande novità di quest’anno è stata l’istituzione di altre due sezioni dedicate ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Longi. Svelati anche i premi speciali e le Associazioni che patrocineranno i riconoscimenti. Sarà presente ancora l’Associazione NoLimits-Andrea Davide Lombardi di Capo D’Orlando che consegnerà il riconoscimento alla poesia che ha mostrato particolare sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale e delle disabilità. Un premio “tutto galatese” intitolato “Casa Paterna” andrà alla migliore poesia presentata da un cittadino galatese di origine, nascita o adozione; verrà premiato anche il poeta più giovane in concorso con il premio “Calogero Miceli” dedicato a un giovane ragazzo galatese prematuramente scomparso dopo una lunga malattia. Una menzione particolare poi per il Premio ‘Arte e Musica” istituito in seno alla manifestazione per la poesia che ha mostrato particolare sensibilità al tema artistico e musicale e che verrà assegnato dalla più longeva associazione galatese, l’associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Galati Mamertino” che quest’anno festeggia i suoi 95 anni.

“Siamo tutti molto emozionati” ha affermato il noto scrittore galatese Cristiano Parafioriti, Direttore Artistico dell’evento “lavoriamo alacremente al Premio da un anno e si vedono già risultati eclatanti: una edizione del Centenario strabordante e indimenticabile, l’inaugurazione della Casa Museo “Nino Ferraù” e questa nuova edizione in crescendo sono il frutto di un intenso lavoro di staff ricolmo di sincera passione. L’amore che il poeta ha avuto per il suo paese merita un Premio sempre più bello e coinvolgente e il 22 agosto vi aspettiamo per una nuova, indimenticabile serata”.

Abbiamo raccolto anche le parole di entusiasmo del Sindaco, Avv. Vincenzo Amadore: “Nino Ferraù è un patrimonio di valore inestimabile per Galati Mamertino e l’Amministrazione Comunale ha messo in capo tutte le risorse per poterne onorare la memoria al meglio attraverso il Premio e le iniziative connesse. Siamo felici dunque di poter ospitare poeti provenienti da tutta la Sicilia e anche da molte altre regioni italiane che avranno modo di conoscere la bellezza e la ricchezza del nostro territorio dal punto di vista culturale e turistico. È mia intenzione, inoltre, avvalorare anche lo studio del poeta che ha ancora enormi margini di espansione anche attraverso la creazione di un archivio completo e dettagliato di tutta la sua sterminata produzione poetica”.

Tutto pronto dunque. Sale l’emozione e la voglia di poesia. Presenterà la serata la giornalista Valentina De Caro di AM affiancata dai lettori Gabriella Campochiaro e Gianni di Giacomo per le sezioni degli adulti e Antonietta Bontempo per quella dedicata agli studenti.