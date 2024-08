Edizione numero XI con tante novità per il premio “Mondo Donna,” dedicato alle eccellenze in rosa e che si terrà a Capo d’Orlando venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 a partire dalle 21 in piazza Matteotti.

La manifestazione, ideata e curata dalla Pro Loco Orlandina, con la regia dal presidente Salvatore Monastra, ha consolidato, anno dopo anno, il suo prestigio e costituisce un immancabile appuntamento del cartellone estivo del centro tirrenico.