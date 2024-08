Bagheria – Porticello, naufragio della Bayesian: trovati 4 corpi all’interno del relitto

Sarebbero 4 i corpi individuati questo pomeriggio all’interno del relitto della barca a vela Bayesian, dopo due giorni di complesse ricerche. L’imbarcazione, lo ricordiamo, è affondata all’alba di lunedì 19 agosto scorso, nello specchio acqueo antistante l’attracco di Porticello, nel territorio di Bagheria. A bordo del natante, al momento dell’affondamento, pare causato da una tromba d’aria, c’erano 22 persone, di cui 15 tratte in salvo ed una sedicesima recuperata senza vita nell’immediatezza dei fatti.

Le ricerche, portate avanti dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, erano risultate vane nei giorni scorsi. Particolarmente difficoltoso per i soccorritori riuscire ad entrare nel relitto della barca, lunga 56 metri, che si trova adagiata sul fondale a 49 metri di profondità. Nel pomeriggio di oggi sono stati trovati, secondo fonti locali, 4 dispersi, individuati all’interno delle cabine della barca. Due i corpi già riportati sulla banchina di Porticello, ma dei quali non sono state rese ancora note le generalità. A quanto pare si sta procedendo all’identificazione. Per gli altri due corpi sarebbe in corso il recupero.

All’appello lunedì mattina, mancavano il magnate dell’industria tecnologica britannica Mike Lynch, proprietario dello yacht e sua figlia Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, il legale di Lynch, Chris Morvillo e sua moglie Neda Nassiri Morvillo.

I sopravvissuti sono ospitati nel resort Domina Zagarella a Santa Flavia. I magistrati della Procura di Termini Imerese, cha hanno aperto un fascicolo, intendono chiarire cause e dinamica dell’accaduto, sentendo personalmente i superstiti.

Aggiornamento ore 21.30

Identificati i corpi dei quattro dispersi recuperati nel pomeriggio di oggi al largo di Porticello, nel relitto della Bayesian. Secondo le agenzie di stampa si tratta di Jonathan Bloomer, presidente della banca d’affari Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. All’appello mancano ancora l’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna. I sommozzatori sono riusciti individuare un quinto corpo all’interno dell’imbarcazione che si trova a 50 metri di profondità. Il bilancio ufficiale della tragedia sale, dunque, a sei vittime accertate.

*Notizia in aggiornamento