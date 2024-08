Danni da maltempo nel messinese, oggi in azione i mezzi ESA

Il Commissario Straordinario dell’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), Dott. Carlo Domenico Turriciano, su impulso dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Salvatore Barbagallo, ha disposto un intervento straordinario dell’Ente, tramite il Nucleo di Meccanizzazione Agricola di Naso (ME), per mitigare i danni provocati dal nubifragio del 18 agosto 2024, abbattutosi nell’area tirrenica messinese, colpendo in particolare i Comuni di Brolo, Capo D’Orlando e Naso.

I tecnici dell’E.S.A., dopo avere effettuato diversi sopralluoghi, hanno programmato per oggi 20 agosto, l’invio di mezzi gommati e cingolati per rimuovere corpi di frana, rocce e fango dalle strade urbane e periferiche nei centri colpiti, nonché su alcuni tratti della S.S. 113.

Ne dà notizia il Commissario Straordinario dell’E.S.A.,Carlo Domenico Turriciano, che prendendo atto dello stato emergenziale in quei territori, ha autorizzato la riassunzione di alcune unità di personale a tempo determinato dell’Ente per la conduzione dei mezzi tecnici (terne, ruspe, ecc.) necessari per le operazioni previste.