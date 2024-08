Brolo – Post nubifragio, il commento di Cipriano e Fasolo: “Una grave vicenda, anche per la pianificazione territoriale e finanziaria”

Il nubifragio che ha colpito Brolo ha lasciato un segno profondo, con immagini drammatiche che continuano a circolare sul web, mostrando l’entità dei danni causati.

Di fronte a questa calamità, l’opposizione consiliare, rappresentata da Maria Vittoria Cipriano e Rosa Maria Fasolo, ha rilasciato una nota critica nei confronti dell’amministrazione comunale, sollevando interrogativi sulle responsabilità e la gestione dell’emergenza.

Un evento drammatico ma non imponderabile

Nella loro dichiarazione, Cipriano e Fasolo, che ieri si sono viste in giro tra negozi, attività commerciali, e famiglie che hanno subito gli allagamenti, hanno espresso la loro solidarietà alla comunità di Brolo, profondamente colpita dall’alluvione. Tuttavia, hanno sottolineato che, nonostante la gravità dell’evento, si tratta di un fenomeno che pur considerato di straordinaria eccezionalità non era imprevedibile. Infatti era stato ampiamente annunciato e molti eventi erano stati preventivamente annullati.

Le due consigliere contestano la narrazione dell’amministrazione comunale, che sembra voler minimizzare le responsabilità istituzionali dietro l’imprevedibilità della natura.

La critica all’Amministrazione

Le consigliere richiamano l’attenzione sulla necessità di una riflessione critica da parte delle istituzioni locali. Pur riconoscendo la difficoltà di fronteggiare eventi atmosferici sempre più estremi, Cipriano e Fasolo evidenziano che vi è una chiara responsabilità pubblica nella prevenzione e gestione di tali fenomeni. La manutenzione del sistema fognario e la gestione dei bocchettoni sulla Marina sono citati come esempi di compiti che spettano all’amministrazione e che devono essere eseguiti con diligenza e tempestività.

Finanziamenti e pianificazione: Le sfide future

Un punto cruciale della nota riguarda l’uso dei finanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture idrauliche e alle reti fognarie. Secondo l’opposizione, è fondamentale che questi fondi siano spesi in modo efficiente e tempestivo, per garantire non solo la sicurezza dei cittadini ma anche un servizio efficace. Inoltre, viene lanciato un monito sulla necessità di rigenerare e tutelare il territorio, evitando costruzioni in aree a rischio idrogeologico, pratica definita “inaccettabile” dalle consigliere.

Una chiamata all’Azione Politica. I risarcimenti

La grave situazione derivante dall’alluvione impone, secondo l’opposizione, una massima attenzione politica da parte del Consiglio Comunale. Cipriano e Fasolo invitano tanto la maggioranza quanto la minoranza a impegnarsi attivamente per affrontare le sfide della ricostruzione e del risarcimento, con un approccio che vada oltre la semplice emergenza e miri a una gestione sostenibile e sicura del territorio.

In sintesi, la nota dell’opposizione consiliare è un richiamo alla responsabilità e alla trasparenza nella gestione pubblica, con l’obiettivo di evitare che eventi come quello del 18 agosto possano ripetersi senza una adeguata risposta preventiva da parte delle istituzioni.

Sull’altro fronte dell’opposizione il consigliere Giuseppe Miraglia è drastico, già durante il nubifragio aveva richiesto dimissioni e interventi urgenti ed oggi non nasconde l’idea di creare una class action per interventi risarcitori.

Intanto si mobilità la macchina della solidarietà cittadina

Per la dottoressa Mirian Continibali è arrivato il momento del” FARE”: “Proviamo ad aiutare gli esercizi commerciali che hanno subito danni spendendo qui i nostri soldi….non sarà risolutivo ma sono le gocce che danno origine agli oceani!

Brolo ieri ha vissuto un momento tragico, tante persone hanno visto i sacrifici di una vita infrangersi…. la natura è Madre ma sa spesso essere Matrigna! Non è questo, però, il momento di alzare il dito, né di ricercare i colpevoli a tutti i costi, se leggerezze ci sono state non sono ammissibili, ma se “l’imprevedibilità” ha fatto da padrona non si può pensare di contrastarla!”

La solidarietà del consigliere comunale Linda Piscioneri

Piena solidarietà a tutti i cittadini di Brolo che come me hanno subito ingenti danni per il nubifragio di ieri sera sia nelle proprie abitazioni che nelle loro attività commerciali. Anche io come tutti ho percepito disperazione, sconforto, pianto e rabbia. Mi consola solamente il fatto che poteva andare peggio.”

Padre Enzo Caruso

La mia piena solidarietà a chi ha subìto danni per il nubifragio di ieri sera. Visitando alcuni esercizi e telefonando ad altri (alcuni non sono riuscito ancora a raggiungerli, credo che la linea telefonica sia saltata), ho percepito stati d’animo vari, dalla rassegnazione al pianto, alla disperazione. Credo che poteva andare peggio (non sono un esperto meteo) e non so quanti in totale hanno avuto danni a Brolo. Ma sono vicino a quanti sono provati in questo momento.