San Salvatorte Fitalia, grande attesa per la festa in onore di San Calogero. Diretta televisiva su Antenna del Mediterrano

La festa di San Calogero a S. Salvatore di Fitalia è uno degli appuntamenti religiosi più attesi e sentiti della provincia di Messina e raduna ogni anno migliaia di persone.

Il triduo dei festeggiamenti, che rappresentano un momento di fortissima emozione e di grande adorazione nei confronti del taumaturgo nero, inizieranno come da tradizione la notte del 19 agosto, con i fedeli che, anche scalzi, raggiungeranno a piedi in segno di devozione, il centro Nebroideo.

La festa quest’anno è impreziosita dall’arrivo a San Salvatore di Fitalia delle Reliquie di San Calogero, provenienti dal comune di Frazzanò, grazie ad un patto di amicizia siglato tra i sindaci Pizzolante e Di Pane. L’urna contenente i resti del santo tornerà poi nel comune di Frazzanò al termine dei festeggiamenti fitalesi.

Domani, una nostra troupe si recherà sul luogo per trasmettere in diretta la messa solenne delle 11, al termine della quale la statua di San Calogero sarà portata per le vie del paese nella seguitissima processione, fino all’arrivo nella chiesa del SS Salvatore.

Alle 22.00 l’attesissimo concerto dei Nomadi, che sul palco festeggeranno i 60 anni di attività, tempo permettendo. Chiuderanno la giornata i giochi pirotecnici a partire dalla mezzanotte.

Il 21 agosto, invece, come tradizione vuole, la festa cosiddetta “paesana”, riservata ai soli fitalesi, che si chiuderà in serata con la solenne processione di San Calogero con i tradizionali “viaggi”.