Patti: anziano travolto da auto, che non si ferma a prestare soccorso. Indagano i carabinieri

E’ caccia al pirata della strada che la sera di sabato 17 agosto scorso, intorno alle 20, avrebbe travolto un uomo di 83 anni a Patti, in Via Trieste, allontanandosi senza prestare soccorso. L’anziano, finito a terra, è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118. L’uomo è stato trasferito al PS dell’ospedale Barone Romeo di Patti, dove è stato affidato alle cure dei medici. La vittima avrebbe riportato qualche frattura e contusioni agli arti, ma le sue condizioni, fortunatamente non sarebbero gravi.

A quanto pare nessuno tra i possibili testimoni sarebbe riuscito ad annotare il numero di targa della vettura, anche se ci potrebbero essere altri dettagli utili ad identificare il mezzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Patti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e già nella mattina di domenica 18 agosto si sono recati al nosocomio pattese, per ascoltare l’anziana vittima, che pare abbia sporto denuncia contro ignoti.

Al vaglio dei militari dell’arma, ora, ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dell’impatto e lungo Via Trieste, già acquisite dagli investigatori.

Si potrebbe, quindi arrivare a stretto giro ad identificare auto e conducente coinvolti nell’incidente. Quest’ultimo, qualora identificato, potrebbe essere chiamato a dover rispondere di lesioni personali stradali ed omissione di soccorso.