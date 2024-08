Festa in Sicilia con il Lotto. Nel concorso di sabato 17 agosto, come riporta Agipronews, si registrano vincite per un totale di 81.750 euro. La più alta, pari a 47.500 euro, arriva da Saponara, in provincia di Messina, grazie a tre ambi e un terno; poi 23.750 euro centrati a Blufi, in provincia di Palermo, e 10.500 a Santa Ninfa (TP). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 822 milioni di euro da inizio anno.