Canneto di Caronia, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Evangelista

Si è svolta ieri la processione di San Giovanni Evengelista protettore di Canneto di Caronia, con il rituale incontro con la Madonnina del Canneto, nel corso del quale i portanti fanno danzare il Santo, accompagnato dalla musica e fuochi pirotecnici nel finale.

Il 2024 è stato l’anno contrassegnato dalla nascita del primo comitato “Feste San Giovanni” costituito da giovani, affiancati anche da chi ha avuto maggiori esperienze in questo ambito nel corso degli anni.

Alessandro Magistro in qualità di responsabile del comitato ha dichiarato “Siamo orgogliosi del lavoro svolto, in sinergia con l’Amministrazione Conunale con la quale da 2 anni collaboriamo pienamente alla buona riuscita della festa. Puntiamo ad una seconda festa in primavera per valorizzare la borgata “

Domani, invece, la frazione di Canneto sarà animata dalla sagra “ U pani cunsatu” a partire dalle ore 20:30 in zona mare. La serata sarà dedicata a Rosa Lanuto, recentemente scomparsa, cittadina nota per l’impegno civico per tutta comunità di Caronia.