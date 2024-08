Brolo, allagamenti per la pioggia. A Piraino caduti oltre 70mm di acqua

Dalla siccità agli allagamenti. Come avevano anticipato i meteorologi la pioggia è arrivata sul versante tirrenico della provincia di Messina nella serata di oggi.

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta in particolare su Brolo, dove si sono registrati importanti allagamenti in via Libertà e Piraino, dove sono caduti circa 70 mm di acqua in poco tempo. Auto che sono state completamente sommerse e disagi per coloro che abitano ai piani inferiori delle abitazioni. Danni anche a Ponte Naso.

Questi i dati della pioggia alle ore 23 del Meteo Marina di Patti:

108mm a Piraino

90mm a Fiumara di Piraino

86mm a Gioiosa Marea

48mm a Montagnareale

39mm a Patti Marina.

Il comune di Piraino ha comunicato la chiusura della SS 113 nel tratto tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea a causa di una frana dovuta alla forte precipitazione.Le autorità hanno invitato la cittadinanza ad evitare il transito in strada. Smottamenti segnslati anche a Ponte Naso

Domani, lunedì 19 agosto, ulteriori aggiornamenti sulla situazione.