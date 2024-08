Meteo, arriva la prima pioggia d’estate in Sicilia. In calo le temperature

Una debole e brevissima pioggia ha dato il via a questo weekend ferragostano, senza però guastare i programmi dei tantissimi vacanzieri che hanno raggiunto la Sicilia per la settimana clou dell’estate 2024 e senza particolare incidenza sulla grave siccità che attanaglia l’Isola. Tutta colpa o merito di una depressione che dal Mediterraneo occidentale si sta portando gradualmente verso Levante, agganciata da una saccatura atlantica in arrivo sulla Penisola e che sta generando un cambio di circolazione che apporterà in primis un piacevole calo termico e a seguire una maggiore instabilità con il rischio di rovesci e temporali. Per la giornata di oggi, sabato 17 agosto, l’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione, con qualche variazione sul tema.

Sul versante tirrenico, in particolare nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; al pomeriggio la pioggia che questa mattina ha interessato l’area tirrenico-nebroidea transiterà sul versante ionico, con possibili temporali estivi, in assorbimento verso sera. Sul resto dell’isola cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Mari: Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso. Domani domenica 18 agosto correnti secche faranno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Possibili piogge al mattino sulle Eolie, mentre sul resto della costa tirrenica cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio pioggia, in particolare sui Nebrodi e verso le aree interne, che si protrarranno fino a sera. Sul resto dell’Isola cieli nuvolosi o coperti, con possibili piogge nell’entroterra tra agrigentino e palermitano. Venti deboli occidentali in attenuazione; Mari. Basso Tirreno e Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Lunedì ancora fenomeni temporaleschi nella area tirrenica del messinese, che andranno sposandosi gradualmente verso est fino a raggiungere il versante ionico. Sul resto dell’isola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento.

Per quanto riguarda le temperature, infine, si registrerà una calo di qualche grado, sia nei valori massimi che minimi, particolarmente apprezzabile lunedì 19 agosto.