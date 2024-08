Messina – I festeggiamenti della Vara: i numeri dell’edizione 2024

Grande spiegamento di numeri, forze impiegate e attività svolte nel corso della Vara edizione 2024 da parte dell’Amministrazione comunale diretta dal sindaco Federico Basile, in perfetta sinergia con Prefettura, Questura, Curia Arcivescovile, Corpi della Polizia municipale e della Polizia metropolitana, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato e Culturali, Croce Rossa, Aziende Partecipate del Comune, personale dei vari dipartimenti comunali, servizio Pronto Intervento e Gruppo Storico della Vara e dei Giganti.

Di seguito i numeri: 8 tonnellate il peso della Vara, la cui altezza è di 16.50 metri; corde per 250 metri, 1.300 tiratori, 60 timonieri, 30 vogatori, nelle strade 150.000 voci al grido di W MARIA e migliaia di mani per ogni applauso ad ogni strappo e fermata.

FUOCHI PIROTECNICI: 500 colpi, 1.000 spari aerei e 200.000 bigliettini alla partenza in piazza Castronovo, 150 colpi aerei, 750 fuochi multicolore, dalla terrazza del Comune 1.000 spari aerei in direzione della Madonnina del Porto di Messina.

FORZE DELL’ORDINE: 80 uomini (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), diretti da 4 funzionari, servizi e ordine di sicurezza pubblica disposti con ordinanza del Questore.

SERVIZIO D’ORDINE POLIZIA MUNICIPALE e METROPOLITANA: 15 pattuglie e 87 unità di personale (dedicato solamente alla Vara, altre pattuglie hanno svolto pronto intervento, rilevamento sinistri e controllo fuochi, di cui per la viabilità 46 unità (3 commissari, 2 coordinatori, ispettori assistenti e agenti) distribuiti in 22 pattuglie (auto e moto); staffetta 8 motociclisti (scorta e anticipo delle corde), servizio corde 8 unità, servizio di supporto radio e auto 3 unità, grande uniforme 7 unità, rispetto ordinanza 4 unità (2 pattuglie per divieto di sosta e rimozioni), servizio annonario 9 unità (di cui 1 commissario). ASSISTENZA: 4 autobotti, 9 ambulanze, 5 squadre di personale sanitario appiedato, 3 medici, 4 Associazioni ODV sanitario con 45 volontari, 10 Associazioni ODV di volontariato protezione civile con 80 volontari, 4 personale del servizio di Protezione civile con furgone telonato per trasporto bottigliette acqua; 5 pedane di bottigliette di acqua; 7.500 bottigliette distribuite dal Nucleo Diocesano di protezione civile con 2 furgoni e dall’Associazione Europea con 1 furgone; 2 Jeep della Città metropolitana e 20 operatori di Messinaservizi Bene Comune con spazzatrici e mezzi per ripulire piazze e strade.