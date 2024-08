Controesodo, lunghe code per i traghetti a Messina. Attesa di un’ora per imbarcarsi

Primo weekend sotto il segno del controesodo, con alcuni vacanzieri già in auto da questa mattina per il rientro. A Messina si registrano code su viale della Libertà, l’arteria stradale che conduce agli imbarcaderi dei traghetti privati. Da quanto si apprende l’attesa per salire a bordo del traghetto sarebbe di oltre un’ora.

Al momento la tratta sullo Stretto è coperta con otto traghetti privati, mentre sono quattro quelli che appartengono a Ferrovie dello Stato. Sul posto la polizia municipale di Messina con diverse pattuglie, che stanno presidiando gli incroci di viale della Libertà, in particolare le intersezioni con viale Giostra e viale Boccetta, particolarmente trafficati. Traffico intenso, ma scorrevole è stato segnalato anche sulla A18 Messina-Catania. Coda di circa 3 chilometri ai caselli in uscita verso Messina. Nessuna segnalazione, invece, al momento, per la A20 Messina-Palermo.