Raccuja – Un successo la “Sagra dei Maccheroni”. Stasera la Festa della Birra – VIDEO

Edizione numero 26 per la Sagra dei Maccheroni a Raccuja, che il 13 agosto scorso ha animato il piccolo borgo dei Nebrodi. Un evento che è ormai una vera e propria tradizione, che non può mancare nel cartellone estivo allestito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Martella. Organizzato dall’Associazione Musicale e Culturale raccujese “Calogero Spanò” la sagra è un’occasione per assaporare la delizia dei maccheroni, preparati secondo le ricette della tradizione locale, accompagnati da un buon bicchiere di vino e da tanta musica e la possibilità di curiosare tra gli stand dove gli artigiani locali espongono le loro piccole opere d’arte.

Questa sera invece appuntamento con la Festa della Birra in Piazza XXV Aprile: inizio alle ore 20!