Messina: Francesco Pira tra Metaverso e Intelligenza Artificiale in libreria con “PIRAterie 3”

Ancora un’opera che ci fa immergere in due universi tutti da scoprire: Metaverso e Intelligenza Artificiale. Sicuramente rappresentano il futuro ma anche il presente di una società che deve attrezzarsi per non rimanere spiazzata davanti all’evoluzione tecnologica.

“PIRAterie 3”, terza raccolta del sociologo siciliano Francesco Pira il quale, vuole stimolare la curiosità e farci interrogare su quelle che sono le variabili legate a questi due aspetti straordinari, ormai entrati a far parte del nostro quotidiano.

Molte industrie da anni hanno sviluppato processi di automazione e di digitalizzazione per cui, la presenza umana a volte, risulta essere marginale. Ma il processo tecnologico sta continuando ad andare avanti, ormai si parla di “industria 5.0” che accentuerà sempre di più, l’interazione uomo-macchina. Diversi Istituti tecnici-tecnologici si stanno attrezzando per preparare i propri studenti verso il futuro dell’industria in cui, sarà sempre più centrale il ruolo del Metaverso e dell’Intelligenza Artificiale. Dobbiamo cominciare a parlare utilizzando sempre di più termini che derivano dall’uso del Metaverso e dell’IA. Sapere che i digital twins, generati e alimentati dall’IA, possono replicare interi processi industriali all’interno del metaverso, consentendo la gestione e il controllo a distanza in tempo reale, significa guardare con obiettività ad un universo tutto da scoprire.

Il rovescio della medaglia, sono una serie di domande che Francesco Pira ci fa pone e che fanno parte sia dell’etica ma anche e soprattutto di un sistema politico che deve pensare con molta attenzione a salvaguardare i diritti delle persone. Infatti, la privacy dei dati, la sicurezza informatica, la responsabilità sociale delle aziende diventano sempre più importanti. Pertanto, sarà essenziale creare un quadro normativo che salvaguardi i diritti degli individui e promuova un’innovazione responsabile. In PIRAterie 3 il sociologo dei processi culturali e comunicativi Francesco Pira si domanda: “cosa potranno fare i robot? l’Intelligenza Artificiale potrà prendere il posto dell’uomo? l’uomo saprà educare l’Intelligenza Artificiale?”. Non ci sono risposte precise come afferma Pira, su quelli che sono i contenuti falsi generati dall’Intelligenza Artificiale, sulla difficoltà di attuare controlli, sulla violazione della privacy, sulla discriminazione nei confronti di alcuni standard di bellezza, sull’occupazione e sulle aspettative della società”.

Con PIRAterie 3, la cui copertina è opera del maestro palermitano Nicolò D’Alessandro, Pira ci invita “a non avere mai paura di scrivere su aspetti e questioni così delicati ma non ignorabili, perché la scrittura è un’arma potente che ci aiuta a comprendere gli altri e sé stessi”.

Un’analisi profonda che pone le sue radici nei posti più sconosciuti dell’anima e del cuore. La penna, e oggi la tastiera, equivale ad un’assoluta introspezione interiore per chi scrive e poi per chi legge.