Capo d’Orlando – Oggi alle 18 il 2° memorial “Ninni Fera”, torneo U16 di pallacanestro

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, a Capo d’Orlando si terrà il 2° Memorial “Ninni Fera”, dedicato al magistrato scomparso lo scorso anno e primo capitano della prima squadra di basket della città paladina, organizzato dalla Pro Loco.

Erano gli inizi degli anni ’60 ed allora la squadra vestiva i colori della Pro Loco Capo d’Orlando, approdando in pochi anni in serie B. Precursori dell’Orlandina Basket, società erede della Pro Loco ed approdata nel terzo millennio in Serie A1, sconfinando in Europa con la Champion’s League.

Per l’occasione si terrà un torneo Under 16, con le formazioni giovani dell’Orlandina Basket, del Patti Basket e della Pallacanestro Sant’Agata. Appuntamento in Piazza Lo Sardo a partire dalle 18.00.