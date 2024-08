Brolo – Da oggi, nel centro storico “Bianca Lancia – La bella della torre”

Tre giornate tra repliche ed eventi per scoprire questo straordinario mosaico di storie nel nome di Bianca Lancia – La bella della torre: 16, 17 e 18 agosto nel borgo medievale di Brolo, dalle 21.30 sino a tarda notte.

Acquista i tuoi biglietti online su https://www.visitbrolo.it/bianca-lancia oppure presso: Pro Loco di Brolo via Marina, 62. Per ulteriori informazioni: 0941 561224.

Quindi dopo il successo del concerto di Max Gazzè, un pubblico straordinario ha riempito nuovamente il lungomare e la spiaggia adiacente per lo spettacolo della sera di ferragosto.

Questa sera è programmata la prima delle tre giornate dedicate a Bianca Lancia – La bella della torre, spettacolo teatrale itinerante ed immersivo nel centro storico che tornerà a pulsare di vita regalando scene di grande impatto emotivo.

Uno spettacolo di grande suggestione, che ha saputo unire il fascino senza tempo del centro storico di Brolo alla struggente e tragica storia d’amore di Bianca Lancia – La Bella della Torre.

Questa sera la prima serata dell’evento immersivo scritto dal regista Marco Savatteri che dirigere decine e decine di attori, performer, giocolieri, musicisti e artisti visivi e narratori che danno spessore e qualità alla sceneggiatura.

Obiettivo sarà quello di bissare il successo della prima edizione che ha premiato la scelta dell’Amministrazione Comunale di Brolo.

L’evento è realizzato dal Comune di Brolo come iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.Già da ieri al lavoro i tecnici delle luci e del suono per definire i dettagli dello spettacolo teatrale che andrà in scena, in un susseguirsi di repliche fino al 18 agosto.

Il racconto si declina tra realtà e leggenda e si intreccia nella storia di Brolo: Bianca Lancia, Maria la Bella, il Castello, lo Scoglio e i mille racconti che si tramandano di generazione in generazione rivivono nelle sceneggiature elaborata da Marco Savatteri, il regista dello spettacolo, Salvatore Gentile che ha creato anche grazie al suo racconto un mosaico di storie da cui attingere per dare vita a uno variopinto intreccio tra passione, amore, tradimenti, eventi e nei sapienti videomapping di Leonardo Bruno.

L’evento\spettacolo è un percorso partecipato che si pone l’obiettivo di riscoprire e rinvigorire tradizioni, narrazioni e leggende, e valorizzare un luogo che rappresenta l’identità di Brolo per gettare le basi e offrire opportunità di lavoro e sviluppo economico in un contesto di più ampio respiro.