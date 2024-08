Patti, schianto al casello autostradale. Giovane trasportato in ospedale per precauzione

Grave incidente all’ingresso dello svincolo autostradale di Patti,

Per cause da accettare un giovane che si stava immettendo nell’area dei caselli autostradali, avrebbe oersonil controllo del mezzo e si è lettaralmente schiantato sulle barriere d’ingresso. Un urto violentissimo, che fortunamente non avrebbe causato gravi ferite ai ragazzo, residente a Piraino.

A titolo precauzionale il giovane è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale di Patti per accertamenti. Non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da un malore.

Notizia in aggiornamento.