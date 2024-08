Miss Reginetta Over: Giusy Puccio e le sue quattro stagioni

Si era avvicinata al concorso Miss Reginetta d’Italia per accompagnare la figlia Aurora, poi la passione per la passerella è stata forte e ha inziato anche lei, per puro divertimento, a partecipare alle selezioni di Miss Reginetta Over.

Ora Giusy Puccio si ritrova tra le 42 finaliste nazionali e rappresenterà la Sicilia per la categoria Lady.

Una donna dinamica e con tanta voglia di fare amicizia e dialogare.

Giusy è mamma e moglie di 43 anni e vive nella città di Vittoria, in provincia di Ragusa.

Ma chi è realmente Giusy Puccio gli chiedo simpaticamente: “Mi piace raffigurarla in quattro fasi principali che chiamo 1°, 2°, 3°, e 4° stagione, come quelle delle serie TV, e delle quali mi piace pensare che ognuno di noi sia l’attore-regista di questo grande dono che è a mio

avviso il miracolo più bello e straordinario che sia mai esistito e che mai potrà

esistere. La stagione alla quale colloco il momento che sto vivendo è la 3°, ossia

quella della consapevolezza data dalla somma di tutto ciò che si è vissuto nelle

precedenti, costituite l’una dallo stupore e dalla meraviglia delle scoperte

dell’infanzia, l’altra dalla folle spensieratezza dell’adolescenza. Non ho mai smarrito

l’adolescente che fui, ma ad oggi mi reputo una persona adulta con il valore aggiunto

del bagaglio di esperienza acquisito, una persona nel pieno delle proprie facoltà. Mi

mancava però l’esperienza della passerella, fare esperienza di ciò che si prova a

sfilare davanti a un pubblico e a una giuria, essere annunciata dal presentatore della

serata, e tutto quanto il contesto; così ho deciso di soddisfare la mia curiosità

cogliendo l’opportunità di poter prendere parte al bellissimo concorso di “Miss

Reginetta d’Italia Over” (Carpe Diem è il mio motto). Così come mi ha sempre

appassionata il mondo della passerella, ho sempre cercato di abbracciare in un

modo o nell’altro l’attività fisica, perchè non amo uno stile di vita troppo sedentario;

così negli anni mi sono data un pò ai balli di gruppo, alla zumba, alla palestra, ma

ultimamente mi sono avvicinata allo jogging: amo scaricare lo stress che tendiamo

ad approvvigionare durante certi periodi di maggiore intensità. Ma la passione più

grande, della quale farei indigestione se potessi, è il viaggio, passione che ho

trasmesso anche a mio marito col quale già condividevo da ben 22 anni quella per le

moto: neanche rientriamo dalla meta appena raggiunta, che già stiamo lì a

programmare la prossima. Di altro amo leggere e scrivere, l’arte in tutte le salse, la

natura dal mare alla montagna e alla campagna, con annessi flora e fauna; non

stravedo per la pizza, ma impazzisco per il gelato che mangerei a qualsiasi ora del

giorno e della notte. Contrariamente alla mia corporatura minuta, ho un carattere

abbastanza strong; se decido di intraprendere un qualsiasi percorso, faccio tutto

quanto rientri nelle mie possibilità pur di ultimarlo, perchè metto tutta me stessa e

cerco di dare il meglio che posso. Essendo del segno zodiacale della Vergine ho

una forte propensione quasi maniacale al controllo su ogni cosa, ma a volte faccio a

pugni a riguardo con una parte del mio viso, perchè non riesco molto bene a

camuffare ciò che sento: si tratta del mio sguardo. Mi riempie invece di fierezza la

compattezza del colore raggiunto dalla mia pelle dopo alcune esposizioni solari,

perchè mi fa sentire estremamente a mio agio e sta bene con tutto, specie con i miei

capelli color castano e i miei occhi chiari. Prediligo svolgere i lavori di testa, ma non

disdegno gli impieghi manuali come ad esempio il lavoro di vivaista che svolgo da

qualche tempo: lavoro che anche se in certi giorni non è proprio una passeggiata di salute, mi rende comunque pienamente soddisfatta del modo in cui ho impiegato la

mia giornata. Potrei raccontare ancora tanto di me e della mia personalità”.

E’ bastata una semplice domanda per accendere il sorriso e i ricordi di Giusy che non vede l’ora di salire sulla passerella nazionale con l’augurio di divertirsi e di chiudere questo meraviglioso cerchio con un carico di esperienza da poter raccontare a tutti.