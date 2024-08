Tragedia sulla A/20: sequestrato il guard rail dove è avvenuto l’incidente mortale

Il sostituto procuratore della repubblica di Patti Antonietta Ardizzone ha emesso un decreto di sequestro del guard rail ubicato nel tratto autostradale dell’A/20, nei pressi del casello di Brolo dove, il 10 agosto scorso, è avvenuto l’incidente ed il primo impatto dell’autovettura, all’interno della quale sono morti Salvatore Caleca e la moglie Michela Bucci.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, al comando del sostituto commissario Sandro Raccuia, ha proceduto al sequestro della struttura, notificando gli atti al responsabile del Cas di Messina.

Nel frattempo, in segno di lutto, il comune di Torrenova ha annullato gli eventi del cartello estivo in programma per il 13 e 14 agosto.