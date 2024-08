Torrenova, domani l’ultimo saluto a Michela e Salvatore. Appello alla solidarietà collettiva per le loro bimbe

Si terranno domani i funerali di Michela Bucci e Salvatore Caleca, la coppia che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 10 agosto, sulla A20, poco prima dello svincolo di Brolo. Le esequie si svolgeranno a Torrenova nella chiesa di San Pietro alle 18. Bandiere a mezz’asta per tutta la giornata di domani al Palazzo Comunale, mentre è stato proclamato il lutto cittadino a partire dalle 18 e fino a conclusione dei funerali.

La giovane coppia era arrivata in Sicilia quel giorno per trascorrere le vacanze a Torrenova, paese di origine di Salvatore. A pochissimi chilometri da casa il terribile impatto, sulle cui cause, che sono in fase di accertamento, è al lavoro la Procura della Repubblica di Patti.

In auto con loro, miracolosamente scampate allo schianto, le due figlie di uno e cinque anni, che con ogni probabilità si sono salvate perché sedute sugli appositi seggiolini, ben ancorati ai sedili posteriori. Le bimbe, dopo gli accertamenti del caso in ospedale, dove hanno trascorso in via precauzionale la notte di sabato, sono state affidate alle cure dei familiari.

Una tragedia che ha toccato il cuore di tutti, non solo a Torrenova, dove Salvatore e Michela erano conosciuti e benvoluti, ma in tutto il Paese, che ha espresso cordoglio e commozione per quanto avvenuto. Oltre allo strazio per le vittime di soli 42 e 40 anni, il pensiero di ciascuno è andato alle piccine, al loro futuro senza i genitori, seppure le piccole sono circondate dalle cure e dall’amore delle famiglie di madre e padre. Per loro, ora, si fa appello alla solidarietà concreta da parte di tutti, su iniziativa del primo cittadino di Torrenova, Salvatore Castrovinci e di tutta l’amministrazione comunale.

“Dopo giorni di dolore, incredulità, sgomento e rabbia, domani, giorno della celebrazione dei funerali di Salvatore e Michela, sarà giornata di lutto cittadino.” Ha scritto il primo cittadino di Torrenova Salvatore Castrovinci. “Un lutto che vuole essere un modo per manifestare il dolore di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità per il tragico evento che troppo ci ha sconvolto e che, ancora oggi, appare un qualcosa di enormemente insopportabile.”

“Ma ci sono le bambine di Salvatore e Michela che, oggi, rappresentano un bene prezioso da custodire, amare, proteggere e accompagnare, tutti insieme, nella loro crescita, pur nella consapevole rabbia di non poter mai riuscire a riempire e colmare il vuoto per l’assenza di mamma e papà.

Da padre, prima ancora che da sindaco, ho ritenuto che, in qualche modo, il loro futuro debba essere blindato e reso un po’ più sereno, affinché sappiano che non cammineranno mai da sole.

Per questo, ci siamo adoperati affinché sia possibile per ciascuno di noi esprimere il proprio supporto, quasi come una carezza collettiva, facendo una donazione sul seguente IBAN: IT42L0200882101000107192763.Intestato a Marilena Caleca

CAUSALE: donazione Caleca Emily, Caleca Nicole.”

“Vi invito a condividere il più possibile” conclude Castrovinci “affinché il messaggio possa riuscire a creare una potente rete di sostegno.”

La salma di Michela sarà poi trasferita a Cagnano Varano, nel foggiano, paese di origine della giovane mamma, dove giorno 16 alle 10:30 si svolgerà un altro momento solenne di commemorazione nella parrocchia San Francesco d’Assisi. Anche qui il primo cittadino, Michele Di Pumpo, con un messaggio di profondo cordoglio, ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata delle esequie.