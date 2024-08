Bagno di folla per la 16° edizione della sagra della nocciola realizzata nel centro storico di Sant’Angelo di Brolo. Gli organizzatori hanno previsto tre punti di distribuzione in piazza Caduti del Lavoro, piazza Santa Maria e piazza Vittorio Emanuele e qui, chi non è voluto mancare a questo appuntamento, ha potuto gustare le prelibatezze preparate per l’occasione: le pennette al sugo, gli involtini di suino nero, gli arancini, il gelato e le nzudde con le nocciole ghiacciate.